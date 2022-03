Naposled so ju sprejeli z odprtimi rokami

Princ William in njegova žena sta pred kratkim prispela v Belize na osemdnevni turneji po Karibih v imenu kraljice ob njenem platinastem jubileju. A ni šlo vse po načrtih.

Kate je v roke prijela marake in z njimi zaplesala.

Protesti proti kolonializmu so namreč načrte njunega prvega dne povsem povozili, saj naj bi organizatorji zahtevali, da njun helikopter pristane na vaškem nogometnem igrišču, čemur so vaščani nasprotovali. Obiskala naj bi farmo kakava Akte'iL Ha, a so morali obisk odpovedati.

Namesto tega so našli farmo ob morski vasici Hopkins, kjer pa so ju sprejeli z odprtimi rokami, jima pokazali, kako nastane kakav in iz njega čokolada, William in Kate pa sta celo zaplesala in se od majevske družine Saqui naučila odpiranja kakavovih strokov ter mletja zrn.