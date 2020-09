Napadena Jadranka Juras razkrila svojo največjo bolečino

Rekord: testirali 3.191 oseb, potrdili 105 okužb

Zaradi suma na koronavirus so v petek testirali kar 3.191 oseb, kar je največ do zdaj. Okužbo so ob tem rekordnem številu testiranj potrdili pri 105 osebah. Slovenija ima trenutno 769 potrjeno aktivnih primerov. Od teh 31 oseb potrebuje bolnišnično zdravljenje, šest oseb pa zdravljenje na intenzivnem oddelku. S tem so se potrdile besede Aleša Rozmana,