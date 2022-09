OD UMETNOSTI DO RISANK

Nana Milčinski na novi poti

V umetniškem svetu je cenjeno in uveljavljeno ime. Je dramaturginja, gledališka in televizijska režiserka, pevka in še bi lahko naštevali, saj jo je od nekdaj zanimalo veliko stvari. Med korono pa je končno našla čas, da se je posvetila izobraževanju in postala HoloBody Health Coach, da lahko ljudem pomaga še drugače.