Namesto puške – lopata: s kidanjem nima nobenih težav

Nedavne snežne padavine, ki so se usule nad Slovenijo, enega najboljših slovenskih športnikov, strelca Rajmonda Debevca, niti malo niso spravile v slabo voljo. Še predobro se spominja obilnih snežnih zim svoje mladosti, ko je bilo treba poprijeti za lopato in očistiti sneg. In tudi zdaj, ko že dolgo živi v najožjem središču prestolnice, s kidanjem nima nobenih težav.

Ko je temeljito zasnežilo pločnik pred vhodom v njegovo hišo, ni čakal na mestne delavce, da bodo očistili cesto in pločnik, temveč se je kar sam lotil dela in požel nemalo spodbudnih besed. Ker je kidal že navsezgodaj, je bil zadovoljen tudi z novo jutranjo rekreacijo. Rahlo upehan, a zadovoljen je po opravljenem delu lopato postavil v kot in ugotovil, da mu gre to enako dobro od rok kot streljanje.