Tomaž Kavčič: Namesto kuhalnice je vlekel jadra

Druga oktobrska nedelja je bila že 53. zapored rezervirana za znamenito Barcolano. Tržaški zaliv so preplavile jadrnice vseh velikosti, vse oči pa so bile uprte v 27-metrsko morsko lepotico Way of Life našega olimpijca Gašperja Vinčeca.

Koprčan, ki je branil zmago na tej prestižni prireditvi, tokrat na krovu ni imel spodbude kolesarskega šampiona Primoža Rogliča, zato pa je bil tradicionalno del zvezdniške posadke Tomaž Kavčič. Kuharski velemojster se je dobro znašel med jadri in vrvmi, tudi ko je bilo zares napeto. A slovenska jadrnica, ki je izvrstno začela nastop, je imela veliko smole.

Po zelo močni burji je bila najhitrejša na prvih dveh bojah, potem pa je prišlo do okvare in posadki je uspelo le, da se jadrnica ni prevrnila, kar pa jih je stalo zmago. Gašper in Tomaž pa sta bila vesela, da sta jim podporo izrekla tudi slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj in Tomažev dobri prijatelj Petar Grašo.