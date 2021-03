Namesto gostov so lokal napolnile igrače

Z dvignjeno glavo in zanimivimi idejami se je obdržal na nogah, svojim gostom pa ni le kuhal najboljših kav, temveč jim je s pisano druščino, ki se je zadnje mesece trla v njegovem lokalu sredi Črnomlja, polepšal in popestril dan. Alen Šišić ni človek, ki bi ga poznala vsa Slovenija. Je pa izjemno priljubljen in cenjen gostinec, ki ima sredi Črnomlja bar Napoleon, kamor ljudje radi zahajajo. Alen je namreč topel človek, radoveden in zgovoren, vedno pripravljen na klepet z gosti, ki se prav zaradi njegovega neizmerno poštenega odnosa in prijetnega vzdušja radi vračajo v bar. Pred nekaj meseci ...