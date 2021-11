Naličila modnega zvezdnika

Da Slovenci po svetu urejajo slavne osebnosti, nas ne preseneča več. Je pa spodbudno, ko se v ta zvezdniški klub vpiše še kakšna nova domača kreativna moč. To je uspelo Doroteji Premužič, ki je dobila čast in odgovornost, da postane osebna vizažistka za polovico oblikovalskega dvojca Dsquared2.

»Bilo je zelo vznemirljivo, saj sta Dean in Dan vajena, da ju urejajo najboljši na tem področju. Vendar sem dovolj izkušena in verjamem vase, zato sem se odločno lotila te pomembne naloge. Vsa skrb in začetna trema sta bili odveč, kajti dvojčka slovita po neverjetni sproščenosti, zabavnosti in dobri volji, s katero v trenutku razbremenita vse okoli sebe. Bilo je veliko smeha, na koncu pa sem za svoje ličenje dobila še pohvalo, kar je največji kompliment za opravljeno delo,« nam je sodelovanje z oblikovalsko velesilo Dsquared2 opisala Doroteja.