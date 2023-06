Največji povratek pop princeske Kylie Minogue (FOTO)

Osemindvajsetega maja je praznovala 55. rojstni dan, a Kylie Minogue je videti, kot da bi se je čas le nežno dotaknil. Mladostna in miniaturna avstralska zvezdnica je z novo skladbo Padam Padam dosegla mlajšo generacijo in s plesnim ritmom zasvojila množice, ki že komaj čakajo poletje. Takšnega poskoka po glasbenih lestvicah ni videla že vse od velikega hita Can't Get You Out Of My Head leta 2001, ko si je vsi resnično nismo mogli izbiti iz glave. Zdaj odkrito upa, da ji bo uspelo podobno. Njen novi album z naslovom Tension izide septembra, do takrat pa ima pevka polne roke tudi drugega dela.

Kot mlado dekle je težko sprejela, da je pop njena niša, misleč, da je ne bodo jemali resno.

Od leta 2006 je na tržišče namreč poslala že trinajst parfumov, napisala je knjigo za otroke in izdala več knjig, vezanih na svoje delo, modne izbire, nastope in pripravila omejene izdaje za oboževalce ipd. Ima celo svoje modne linije posteljnine, spodnjega perila, s podjetjem H&M je ustvarila tudi kopalke, ki so pošle z rekordno hitrostjo. Njena najnovejša poslovna odločitev je povezana z vinom, saj je lani svojo linijo, vključno z najbolj priljubljenim proseccom v Veliki Britaniji, lansirala tudi v ZDA, potem ko je v dveh letih v Veliki Britaniji prodala več kot pet milijonov steklenic.

Vse od devetdesetih let je živela v Londonu, kjer si je tudi ustvarila mednarodno kariero, potem pa se je pred dvema preselila nazaj na domača tla in se ustalila v Melbournu, saj si je želela biti bliže družini. Morda je tudi razdalja vplivala na njen odnos s Paulom Solomonsom, nekdanjim kreativnim direktorjem britanske revije GQ. Februarja sta se namreč po petih letih zveze razšla, pevka pa je zdaj samska in pripravljena na nove glasbene podvige.

Njene turneje so vedno polne zanimivih kostumov, zato se že veselimo, kaj bo pripravila tokrat.