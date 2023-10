Največje skrivnosti supermodelov (Suzy)

Mnogi menijo, da so pravi supermodeli samo tista prva četverica, ki je v devetdesetih letih prejela ta naziv. Novi dokumentarni film Apple TV+ razkriva zakulisje sveta, v katerem so živele lepotice, ki so očarale ves svet. A kot pričakovano, na plano so prišle številne skrivnosti.

Cindy Crawford je med drugim povedala, da ima na svoj prvi nastop v šovu Oprah Winfrey v osemdesetih še vedno travmatičen spomin, saj se je znana voditeljica, ki je leta pozneje lepotico redno vabila v svojo oddajo, do nje obnašala nespoštljivo. »Počutila sem se kot otrok ali lastnina,« je povedala Cindy o obisku, na katerem je Oprah nagovarjala samo njenega menedžerja in ji celo rekla, naj vstane in pokaže, kakšno postavo ima. Mlademu modelu je na posnetku, ki je zdaj spet viralen, vidno neprijetno.

Linda Evangelista je odkrito spregovorila o depresiji in povedala, da jo je bivši mož, s katerim je bila poročena med letoma 1987 in 1993, Gérald Marie, nekdanji šef pariške modne agencije Elite, ki ga je pred dvema letoma vsaj 15 žensk obtožilo spolne zlorabe, zlorabljal in pretepal: »Vedel je, da se mojega obraza, ki prinaša denar, ne sme dotakniti.«

Christy Turlington je povedala, da je bila gostja Jean-Luca Brunela, zloglasnega francoskega agenta, ki je bil obtožen posilstva in novačenja mladoletnih oseb za Jef­freyja Epsteina, ki je trgoval s spolnimi sužnjami. »Nič se ni zgodilo, čeprav sem spala v njegovem stanovanju, večino časa ga ni bilo tam, a še danes čutim krivdo preživelega, ne morem verjeti, da sem v redu.«

Naomi Campbell je imela veliko težav, tako zaradi rasizma kot zaradi dolgega jezika. »Ker sem se postavila zase, sem bila pogosto deležna šibe,« je povedala. Ko pa je umrl njen dobri prijatelj Gianni Versace, je žalovanje prikrivala z drogiranjem. »Misliš, da bo odvisnost zakrpala tisto velikansko rano, a je ne. Sproži le strah in tesnobo. Ubijala sem se, a zdaj imam orodja, da sami sebi pomagam.«

