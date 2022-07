Šele potem, ko nam je Tadej Pogačar omogočil vpogled v svoj album spominov, nam je postalo jasno, zakaj je tako dominanten na kolesu. Že zelo zgodaj se je v njem zbudila strast do tekmovanja in poganjanja pedalov. Fantič, ki je s trdim delom prikolesaril na sam svetovni vrh. Namesto o sladkarijah in igranju z vrstniki je sanjaril o osvajanju pokalov, kar je začel v svoji kategoriji tudi hitro uresničevati. Postal je sinonim za nasprotnika, ki ga je treba premagati, če želiš opozoriti nase. »Zame je bila vse samo igra, podobno kot danes. Zavedam se, da gre pri odmevnih večtedenskih te...