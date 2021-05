Najslavnejši žvižgači

Leta 2001 je Peter Golob kot vicekonzul na veleposlaništvu v Zagrebu prijavil nekatere nezakonitosti v vizumskem poslovanju in ostal brez službe.

Politični aktivist Julian Assange je menda vodja in ustanovitelj organizacije Wikileaks, ki objavlja tajne ali vsaj širšim množicam nedostopne dokumente. Trenutno je v priporu.

Ivan Gale je pred dobrim mesecem soustanovil Center za zaščito žvižgačev.

Edward Snowden je kot nekdanji pogodbeni sodelavec ameriške nacionalne varnostne agencije NSA razkril informacije o ameriškem nadzorovanju telefonskih in spletnih informacij v ZDA in tujini.

Bradley Manning je v začetku leta 2010 kot vojak v Iraku Wikileaksu posredoval velike količine zaupnih dokumentov ZDA. Zaprli so ga 2013., štiri leta pozneje pa izpustili. V času službovanja v vojski so mu odkrili disforijo spola, pozneje se je preimenoval v Chelsea.

Novinarja Bob Woodward in Carl Bernstein sta informacije o ozadju afere Watergate dobivala od vira Globoko grlo. Njegovo identiteto so objavili šele leta 2005. To je bil namestnik direktorja FBI W. Mark Felt.

Žvižgači so zaposleni (ali seveda nekdanji zaposleni), ki razkrijejo neko kršitev oziroma domnevno nepošteno, neetično, neprimerno dejavnost, pogosto diskriminatorno ali nelegalno, ki se odvija v organizaciji, v kateri so (bili) zaposleni. Znani so po tem, da obtožbe podajajo bodisi drugim posameznikom v organizaciji bodisi organom pregona ali medijem. Eden najbolj znanih žvižgačev je, ki je razkril tobačno industrijo, njegova zgodba pa je opisana v filmu Insider.Med ženskami se najpogosteje omenja, ki je razkrila zlorabo položajanad. Za enega največjih škandalov v Sloveniji pa je lani poskrbel, ki je v času prvega vala epidemije covida-19 razkril domnevno sporne posle zavoda za blagovne rezerve pri nabavi zaščitne opreme.Nekaj mesecev pozneje je izgubil službo in bil kot žvižgač povsem nezaščiten, pomoč mu je ponudil šele Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja iz Ljubljane.