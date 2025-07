Najslajša zmaga Tima Gajserja: Špela bo tudi uradno njegova! (Suzy)

Vse slabo je za nekaj dobro. Tega se zaveda najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser, ki uspešno okreva po operaciji rame in si trenutno nabira moči na morju. Tako je našel tudi čas, da je zaprosil svojo izvoljenko Špelo. Spoznala sta se pred skoraj desetimi leti, ko je po končani sezoni nekaj več časa preživel doma in nadoknadil druženje s prijatelji.

»Ko sem jo spoznal, mi je bilo najbolj všeč, da je preprosta punca. Ni vedela, kdo sem, saj ni nikoli spremljala motokrosa. Že od začetka sva se ujela. Res je oseba, kakršno jo lahko samo iščeš. Življenje profesionalnega športnika ni enostavno, veliko sem zdoma, potujem, ne hodim na zabave, zato tudi ona ne, razen s prijateljicami. Zelo sem hvaležen, da je sprejela mene in moj način življenja. Je prva, ki me potolaži, če se na tekmi kaj zalomi, če sem na dnu, je vedno ob meni, najde prave besede, mi da motivacijo, da se postavim na noge in grem naprej,« je povedal o lepi svetlolaski, ki ga spremlja na vseh tekmah, pozna vse njegove urnike in obveznosti.

Poskrbi za vse, da se lahko Tim popolnoma posveča motokrosu. Mlada zaljubljenca ne skrivata, kako sta povezana in se dobro razumeta. Večkrat pa jima je izziv, kako najti čas samo zase.