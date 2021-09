Najraje snemajo skupaj

Kaj se zgodi, ko se pred kamero znajdejo Iztok, Domen in Vid Valič? Eno samo veselje! Pravi balzam za dušo je spremljati nastajanje prizorov, ki ji snema ta družinski trio, saj se po koncu ustvarjalnega dne celotna ekipa drži za trebuh od smeha.



Tisto, kar ne pride v eter, je v večini primerov še bolj zabavno in odštekano, zato je sodelovati z njimi res privilegij. Po uspešni prvi sezoni serije Vse punce mojga brata so dobili zeleno luč še za nadaljevanje – in po zagotovilu sodelujočih nas tudi tokrat ne bodo pustili na cedilu.



Spet se bodo spustili v neuradno bitko, kdo bo stresal boljše šale in prekinil čim več scen z izbruhi krohota, ki so krivi, da se delovnik nehote podaljša. A to so sladke skrbi, brez katerih bi bilo njihovo delo zelo suhoparno.



