Najprej je bil ustvarjen Mavricij, potem nebesa (Suzy)

Prvič sem to malo otoško državico v Indijskem oceanu, 900 kilometrov vzhodno od Madagaskarja, obiskala leta 2018. Že takrat so me očarali moč in lepota narave in njeni prebivalci. Leta 2024 sem tu preživela dva meseca in doživela prvi ciklon v življenju. Tokrat duša kliče po daljšem bivanju, saj se v tej državici s površino 1.864,8 km2 (dvajsetina Slovenije) in 1,3 miljona prebivalci počutim kot doma. Zato sem spet tu.

Verjamem, da imamo v življenju zmenke tudi s kraji. Znan ameriški pisatelj Mark Twain, poznan po knjigi Prigode Toma Sawyerja in tesni prijatelj Nikole Tesle, je nekoč zapisal: »Najprej je bil ustvarjen Mavricij in potem nebesa.«

Ena najbolj razvitih držav

Uradno ime države je republika Mavricij, ki jo predstavljajo otoki Mavricij in Rodrigues, Agalega in Saint-Brandon. Skupaj s francoskim otokom Reunion republika Mavricij pripada južnoafriški regiji. Je država, ki nima vojske in niti enega tanka, na kar je zelo ponosna. Samostojno živi šele od leta 1968. Velja za eno najbolj razvitih afriških držav.

Njeno gospodarstvo je nekoč temeljilo na pridelavi sladkorja, ruma, kmetijstva in ribolova, sedaj ta turistični dragulj poleg turistov privablja tudi mnoge finančne in poslovne investitorje in se vse bolj zaveda svoje pomembne lege med Afriko in Azijo. Je priljubljena destinacija za upokojence, ki so vabljeni, da del pokoja ali celoto preživijo v tem zemeljskem paradižu.

Otok so v 5. stoletju odkrili Arabci. 1507 so ga obiskali Portugalci, ime so mu 1598. dali Nizozemci, ki so ga leta 1638 kolonizirali, pripeljali prve sužnje in uvedli riževa polja, pridelavo koruze, zelenjave ter prašičerejo. Leta 1715 so si otok prisvojili Francozi, ki so pričeli pridelovati sladkor iz sladkornega trsa. Leta 1810 so postali gospodarji Angleži, ki so po ukinitvi suženjstva leta 1834 pripeljali prve delavce iz Indije. Med letoma 1930 in 1950 se je na otok priselilo veliko Kitajcev.

Na Mavriciju lahko doživimo bogastvo mnogih jezikov, kultur in religij, seveda, če ne preživimo dnevov le na plaži in v hotelu. Upam, da bodo znali ohraniti ravnovesje med vse večjim gospodarskim razvojem, tujimi investicijami, množičnim turizmom in ohranitvijo naravnih lepot.

Eno samo dolgo poletje

Tako kot je raznolika mavricijska narava, od peščenih plaž, turkiznega morja do gorskih verig in bujnega tropskega rastja, rek in potokov, so raznoliki današnji prebivalci otoka. Njihove korenine so afriške, nizozemske, francoske, angleške, indijske in kitajske. K tej pisanosti se priključujejo ljudje z vsega sveta.

S ponosom povedo, da jim ni treba na potovanje okoli sveta, ker je ves svet v malem tukaj. Domačini so zelo srčni in topli ljudje, znajo živeti in se veseliti življenja, družina in prijatelji so velika vrednota. Ko te sprejmejo v srce, si njihov za vedno.

Mavricij ima tropsko podnebje, temperature zraka in morja so med 25 in 30 stopinj vse leto. Tu lahko pozabimo na Vivaldijeve štiri letne čase, ker imamo eno samo dolgo poletje. V času od decembra do aprila je malo več dežja in neviht, preostali del leta je bolj sušen. Na sinje modrem nebu s penastimi belimi oblaki se vam bodo spočile oči.

Pestrost kultur, ki povezuje

Vsak dan se zahvalim, da imam priložnost živeti med tukajšnjimi ljudmi. Novo leto sem dočakala ob ognju na plaži, kjer smo se zbrali iz več kot 20 različnih držav, govorili par jezikov in pripravili vsak svoje jedi. Obiskala sem hindujske templje, kreolske cerkve, v morju sem se kopala s skupino katoliških žena in z njimi pela in plesala.

Kupila sem si indijski sari in veselim se obiska japonske restavracije. Uživam v sezonskem sadju – sezona ličija se konča decembra, januar in februar je čas malih banan, papaje, zmajevega očesa, ananasa ter manga. V mesecu dni, odkar sem tu, sem spoznala toliko čudovitih ljudi, vabljena sem v London in v Provanso, od domačink sem se naučila, da nekaj listov lovorja pod blazino ali čaj iz avokadovih listov pomaga spati.

Slonja gora, moj pristan

Moje bivanje tu je sledenje klicu duše. Vesela sem, da mi uspe združevati delo in poslanstvo, čisto vsakdanje življenje in duhovno rast. Da sem odprta za novo in neznano ter hkrati dobro čuječa v tem, kaj lahko ponudim prostoru in ljudem, tukaj ali na daljavo. Na Mavriciju bivam na gori le Morne, ki me je pritegnila že ob prvem obisku otoka pred šestimi leti, a sem jo tedaj le spoštljivo opazovala.

Že tedaj sem vedela, da ni le gora, da je bitje, čeprav se lahko to nekomu čudno sliši. Mavricij nas nauči tudi tega, da si upamo biti pristni in resnični, ne glede na to, kaj si drugi mislijo o nas. Lani sem ob njenem vznožju živela dva meseca. Ta najbolj slikana gora tu je turistični simbol države, čeprav le malo prebivalcev pozna njeno resnično zgodbo. Ljubeče jo kličem 'slonja gora' ker ima obliko slonice.

Videti, ne le gledati

Slonja gora je sveti kraj, je gora ljubezni in svobode. Lani sem spoznala raziskovalko, ki je razkrila resnično zgodbo gore Morne in potrdila moje čutenje gore z zgodovinskimi dogodki. Ob njenem pripovedovanju so mi tekle solze kot dež. Vem, da gora nosi ključe zdravljenja za kolektivno zavest prebivalcev in tudi za nas. Na Zemlji so posebni kraji, ki jim rečemo, da so sveti.

Mnogi so znani, nekateri še čakajo, da jih spoznamo. Vabim vas, da pričnemo potoke, reke, gore, hribe, nebo in zemljo ter kraje gledati skozi srce in visoko zavest, ker tako kot pravi pesnik Ivan Minatti: »Nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš v korak, v isto sled – o trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov, dobra, velika bitja, ki spregovore samo, kadar umolknejo ljudje.«

Katarina Marinč, mednarodna predavateljica, učiteljica univerzalnih zakonov in portalov, kundalini joge, tehnologije diamantne zemlje, meta geneze in divje kulinarike