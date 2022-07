Vsak retrogradni planet pa ima tudi možnost velikega razvojnega potenciala, zato je ta proces lahko obetaven, pozitiven, kajti retrogradnost povzroča predvsem obrat navznoter. Kolektivno pa se pripravite na kaos in nepričakovane dogodke. Čez poletje bodo retrogradni planeti Pluton – transformacija in regeneracija, Saturn – pot učenja in naš strah, Neptun – izpolnitev želja in iluzija, Kiron – naša rana in zdravitelj, ob koncu meseca julija se obrne še Jupiter – dobrotnik in prinašalec obilja, v avgustu pa Uran – prinašalec sprememb in inovacij. Uran ruši vs...