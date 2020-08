Najpomembnejše je, da se da!

Vedno več ljudi se je začelo zavedati, da obstajata dve vrsti karme, pozitivna in negativna. Kaj to pomeni? Da se vsaka vaša misel, besede in dejanje beležijo in je karma tako rekoč nekakšen Big Brother, ki vse ve, vse vidi in vse posname. Predvsem pa karma vse spravi v ravnovesje – tako dobre kot 'slabe' stvari.Seveda imamo več karm – iz prejšnjih in iz tega življenja. Karma je bumerang, ki mu ne moreš pobegniti, zato z veliki tiskanimi črkami poudarjam, da ne SODITE – sebe in drugih. To je največja karma, v katero se zapletate iz dneva v dan. Vaše vodilo naj bo meni najgloblja resnica duhovnosti: »Odpustite jim, ...