Sonce nas je zvabilo v naravo, med prebujajoče se drevorede in v pomirjajoče gozdove, na cvetoče travnike in predvsem na svež zrak. Znani Slovenci in Slovenke so nam zaupali, kje v prostem času najraje lovijo sončne žarke in nabirajo energijo. »Obožujem pomlad in toplejše dneve, saj sonce v naše življenje prinaša energijo, zaradi katere smo po koncu zime vsi boljše volje,« pravi Nika Zorjan. V Prekmurju, kjer živi, ima svoj najljubši kotiček ob reki Muri. Tam ji je na sprehodih dolga leta družbo delala psička Lili. »V bližini mojega doma je čudovita pot in je pravi raj na zemlji. Tja pogosto...