Poletje je res nekaj posebnega. In nihče ne more zanikati, da so med najlepšimi sončnimi zahodi prav tisti, pri katerih se sonce potopi v morsko gladino, da se vse naokrog njega razleze čudovita zlata svetloba, ki preprosto pritegne oko.Prav v morskih lepotah sonca pa to poletje še posebno uživata igralkain voditeljica, ki sta vsaka na svojem koncu takole zrli v prelepo ožarjeno nebo.Bernarda, ki je velika ljubiteljica knjig, je pri tem dopisala še citat iz knjige 35 kil upanja: »Bodi srečen, za božjo voljo! Ampak naredi, kar je treba za srečo!« Včasih tudi za to ne potrebujemo veliko.