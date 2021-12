Najlepši filmski pari

Najlepše ljubezenske zgodbe niso vedno srečne, so pa vselej nadvse romantične. Nič čudnega torej, da jih gledalci z veseljem gledamo iz generacije v generacijo, filmski ustvarjalci pa iz njih pogosto ustvarjajo vedno nove filmske različice.

Kako dobro se bodo te prijele, je v veliki meri odvisno od izbora glavnih igralcev. Nekateri filmski pari tako hitro zdrsnejo v pozabo, drugi pa postanejo kultni. Tako se, ko pomislimo na film Doktor Živago, najprej spomnimo na Omarja Sharifa in Julie Christie, čeprav sta slavni par leta 2002 v televizijski seriji prav dobro upodobila tudi Kiera Knightley in Hans Matheson. Brez Gine Lollobrigide in Anthonyja Quinna bi si težko predstavljali Notredamskega zvonarja, kljub različici iz leta 1997, v kateri sta igrala Salma Hayek in Mandy Patinkin. Nihče ni bil bolj markantna zver od Vincenta Cassela, ki je v filmu Lepotica in zver ob Lei Seydoux zaigral leta 2014.

Film Lepotica in zver iz leta 2014

Natalie Wood in Richard Beymer v Zgodbi z zahodne strani leta 1961

Audrey Hepburn in Mel Ferrer kot Andrej Bolkonski in Nataša Rostova v Vojni in miru iz 1956.

Omar Sharif in Julie Christie kot dr. Živago in Lara leta 1965

Notredamski zvonar iz leta 1956