Najlepši dan za Raiven: rekla sem 'da'

Sara Briški, ki jo poznamo kot edinstveno pevko z umetniškim imenom Raiven, je slavnostno odprla sezono zaljubljencev, zarok in porok.

Ponosno je pokazala prstan z dragim kamnom, ki krasi njeno roko, saj se je po treh letih romantičnega življenja v dvoje, ko je dobro spoznala ljubeznivega Roka Kastrevca, opogumila za naslednji korak. Njen zaročenec je šele drugi fant, s katerim se je spustila v tako globoko razmerje.

Ponosna je na najnovejši nakit, ki nam ga je ob navzočnosti zaročenca z navdušenjem pokazala.

Pred tem je bila v dolgoletnem razmerju z Iztokom, skupaj z njim pa je gojila tudi strast do tetovaž in pirsingov. Pretekle izkušnje so jo naučile, da je zasebnost dobro zadržati zase, ljubezni ni nikoli obešala na veliki zvon. Zdaj pa je očitno prekinila to navado, saj je bil to eden najlepših dni v njenem življenju, ki ga bo kmalu nadgradila še s poroko, saj sta golobčka zanjo že pripravila nekaj podrobnosti. Vsaj priči sta že izbrani, preostale podrobnosti pa bosta raje zadržala zase. Z njimi nas bosta presenetila, kot sta to storila z zaroko.

Pevka dobesedno kipi od ljubezni.

Ni pa presenečenje, da jo Rok spremlja na vseh pomembnih dogodkih, koncertih, nastopih in studijskih snemanjih. Daje ji pomembno moralno podporo, pa tudi sicer se Raiven rada zateče v njegov objem po nasvet. Skupna jima je ljubezen do glasbe, estetike, umetnosti in potovanj, ki se jih zelo veselita, še posebno tistega, ki bo sledilo, ko bosta postala gospod in gospa. Do takrat pa nas bosta razveseljevala z romantičnimi utrinki iz življenja v dvoje, polnega pristnih čustev in strastnih poljubov.