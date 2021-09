Najlepše je v družbi otrok

Med snemanjem spota je bilo zelo veselo.

Lastnik najvišje pričeske na slovenski sceni se je odločil, da razveseli otroke.je že dolgo razmišljal, da bi ustvaril pesem za male junake, in ker tudi sam obožuje malčke, so v sodelovanju z njimi nastali Krokodili.Med snemanjem videospota so plesali in peli, potem pa so vsi skupaj zmazali veliko skledo špagetov. Poskočni glasbenik nam je zaupal, da se v družbi otrok počuti prerojenega in se tudi sam veseli očetovstva.»Poroka in naraščaj sta nekaj, kar bo osmislilo moje življenje. Želim si vsaj dva otročička, ampak do takrat je še čas. Vmes mi bodo željo po starševstvu zapolnili tisti, ki bodo z mano rajali ob novi pesmi kot nadaljevanju mojega ustvarjalnega dela za otroke,« je dejal Dejan, ki se lahko pohvali z delavnicami Mali umetnik in gledališkimi predstavami za najmlajše.