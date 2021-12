Najlepše darilo za Perico Jerkovića

Letošnji prazniki ne bi mogli biti lepši za stand up komika Perico Jerkovića. S partnerico Claudio, lepo Lendavčanko, sta se v soboto razveselila ljubke deklice Ane. Tako je njun osemletni sin Tristan postal starejši brat.

Koprčan Perica je Claudio spoznal med študijem v Ljubljani, skupaj pa dobro krmarita med delom in družino. Komik poskuša biti svoji dragi v čim večjo pomoč in oporo, veliko se ukvarja tudi s Tristanom, ki je od malega zelo navihan deček, ves čas v pogonu, nikoli pri miru. Za starše je dodatna oteževalna okoliščina, da so babice in dedki, ki radi priskočijo na pomoč pri čuvanju vnukov, na drugem koncu Slovenije, zato se morata znajti drugače.

Decembrske Ane sta se zelo razveselila, Tristan pa že komaj čaka, da se bo igral z njo. Pri Jerkovićevih pa letos ni dileme, kje bodo preživeli praznike – doma z otrokoma.