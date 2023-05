Najlepše darilo je Marku Potrču dala Inja

Voditelj in poslovnež Marko Potrč je pred kratkim dopolnil 43 let. Ob tem prazniku je najprej preveril, kako staro je v resnici njegovo telo oziroma srce. Prestal je kopico testov, po katerih mu je kardiolog sporočil, da je v izvrstni pripravljenosti, pravzaprav je dejal, da bi ga lahko primerjal z zelo zdravim osemnajstletnikom. A Marko je hitro opomnil, da je za to zaslužno ne le aktivno življenje, saj športu namenja veliko prostega časa, pač pa tudi nenehna skrb zase, za zdravo prehrano, vitamine in minerale.

Ganjeni očka je prejel pismo, v katerem mu je hčerkica napisala, da ga ima najraje na svetu, zapestnico pa ponosno nosi na roki.

Nedvomno pa ogromno doda ljubezen, ki jo čuti v krogu domačih. Ganjeni očka je na družabnih omrežjih delil čudovito pisemce, ki mu ga je napisala njegova Inja, ki bo v naslednjih dneh dopolnila deset let. V ganljivem pismu se mu je zahvalila za to, da je najboljši očka, in se opravičila, da ni našla barvic, s katerimi bi lahko mavrično zapestnico prijateljstva prebarvala v bolj 'njegove' barve. A seveda nič ne de, takšno darilo je pač neprecenljivo.