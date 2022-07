Najlepša poroka do zdaj

Tega simpatičnega štajerskega glasbenika zelo radi vabijo na poroke. Najpogosteje je Žan Serčič v vlogi nastopajočega, da s svojim žametnim glasom zapoje kakšno romantično mladoporočencema. Tokrat pa je bilo drugače, saj se je poročila njegova ljubljena sestra Anja, s katero imata zelo pristen odnos.

»Imel sem dve zadolžitvi in obeh sem se neizmerno veselil. Najprej me je sestra prosila, da bi bil njena poročna priča, kar mi je bilo v veliko čast. Priznam, da so me premagala čustva, ko sem videl, kako čudovit je bil ambient v cerkvi, oba z ženinom pa sta dobesedno žarela od ljubezni. Nato pa sem jo presenetil, v roke vzel kitaro in ji zapel. Akustika pri oltarju je še dodala tisti veličastni občutek, da se je ježila koža in je presenečenje uspelo. Nastopal sem že na številnih porokah, ampak tale je bila najlepša. Tudi sam si želim nekoč izkusiti to čarobnost izmenjave prstanov, zaobljub in poročnega poljuba,« nam je zaupal razneženi Žan.