Sklepni del, finale, bo drevi, v petek, 12. februarja, mogoče spremljati na prvem programu TV Slovenija, v najbolj gledanem terminu, ki je bil do lani rezerviran za oddajo Slovenski pozdrav. Vodila ga bo Darja Gajšek sama, ne v paru z Blažem Švabom, kot je bilo zamišljeno lani. Je pa Švab še prispeval scenarij. Urednik Andrej Hofer je vesel, da bo festival po vseh zapletih končno pod streho, četudi brez navzočnosti gledalcev in celo brez nastopajočih, ki so običajno na vsakem festivalu skladbe izvedli v živo pred strokovno komisijo. Zaradi posebnih razmer bodo na televiziji predvajali le video...