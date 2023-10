Zaljubljena Ula Furlan: Najina ljubezen je najin dom (Suzy)

Hrvaški igralec Domagoj Janković in naša Ula Furlan sta se spoznala na snemanju kratkega filma Scout režiserja Alexa Cvetkova. »Namenjeno nama je bilo, da sva družina, in to sva tudi postala,« je razneženo odgovorila na komentar Alexove sestre Tjaše Perko, da je bil kasting očitno zelo uspešen.

Njuna ljubezen je namreč vzcvetela v nekaj izjemnega, kar kratka razdalja med Ljubljano in Zagrebom le še krepi. Če bi bila rojena v istem mestu, bi verjetno hodila po istih krajih, imela rada iste ali vsaj podobne stvari in ljudi, je poetično zapisala.

»In verjetno bi se našla prezgodaj in bila bi premlada za preveč zares in bi verjetno hitreje našla vse konce za vse, kar bi se sicer šele lahko začelo.« Zato je dobro, da je on doma čez mejo in drug drugemu lahko kažeta nove kraje in predstavljata druge ljudi, da sta dve mesti njun dom, a da je glavni dom prav njuna ljubezen.