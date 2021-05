Premožna zakonca: Najin zakon je nepopravljivo uničen

Po 27 letih se ločuje eden najbogatejših parov na svetu, zakonca Gates. Njegovo podjetje je vredno skoraj dva trilijona, torej dva milijona milijonov, sam Bill pa naj bi bil pri 65 letih vreden več kot 100 milijard evrov. Z Melindo, ki je devet let mlajša, sta se spoznala 1987., ko je začela delati v podjetju Microsoft. »Ko sva se spoznala, je ona imela druge fante, jaz pa Microsoft,« je dejal v mini seriji Inside Bill's Brain.



A se je izkazalo, da tudi on ni ravno nedolžen. Poročila sta se 1994., potem ko je Bill pridobil dovoljenje nekdanje partnerice Ann Winblad. Žena je odobrila vsakoletne podaljšane vikende z bivšo, kar je bil tudi pogoj za njun zakon, v katerem so se jima rodili trije otroci. Par ni podpisal predporočne pogodbe, kar pomeni, da bi lahko Melinda od razhodu od njega zahtevala polovico premoženja. A je že takoj zavrnila to možnost, podpisala pa sta ločitveni sporazum.



Čeprav razlog za ločitev še ni uradno znan in se bo postopek na sodišču začel šele čez slabo leto, pa je dodala le še: »Najin zakon je nepopravljivo uničen.«

