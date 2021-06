Najdaljše potovanje Zvoneta Šeruge

»Zadovoljen

starček sem.«

Zvone je navdušen nad upokojitvijo, a ne nad višino pokojnine.

Večnega mladeničani dolgo nič zaustavilo. Desetletja se je z letali in motorji preganjal po svetu, nizal zgodbe in nenavadne dogodivščine ter jih izdajal v potopisih. V delavski knjižici so se mu počasi nabirala leta delovne dobe, pred kratkim pa se jih je nabralo dovolj, da se je lahko upokojil.Vendar nad tem ni ravno navdušen: »Petinšestdeset let, 35 let delovne dobe in nekakšna crkavica za par gajb pira na mesec. Ampak saj kaj več tudi zaslužil nisem. Zadovoljen starček sem. S tisto revščino pa ne vem, ali si bom lahko privoščil kakšen špricer in družbo prijateljev ali bo še za viagro pa neke bivše lepotice premalo?« se muza nad višino pokojnine.Toda Zvone ne bi bil Zvone, če prve pokojnine ne bi zapravil, še preden jo je sploh dobil. Za prijatelje je pripravil zabavo, o kateri se bo še dolgo govorilo. Vendar pa v bodoče ne namerava posedati križem rok in tarnati o zdravstvenih težavah kot številni vrstniki, nasprotno, željan je dogodivščin in potovanj. Že avgusta namerava peljati turiste v Namibijo.