Najboljši vodnik v harmonično življenje

Leto 2022, ki je že v najpomembnejšem februarju, ko se odpirajo številni portali, je leto preloma, ko se bo svet začel aktivno spreminjati na vseh področjih. Po starem ne bo šlo več. Prav zato smo tokratno Astro Suzy ustvarili še bolj poglobljeno. Naj bo vaš najboljši vodnik po energijah leta 2022. Zelo pomembno bo namreč, da ostajate v svetlobi in odločno stojite v svojem centru, zato smo pripravili vsebine, ki vam bodo v pomoč, da boste lažje preživeli vse, kar nas čaka, in uspešneje nastavljali jadra energijam novih časov.

ni podpisa

To ni konec, to je začetek vstajenja, napoveduje Shana Flogie. Še posebno nas opozarja na april. Tudi numerologinja Lili Sorum pravi, da odpiramo vrata popolnoma drugačnim energijam in vstopamo v drugačno realnost z izzivi, ki so morda najtežji. Seveda si lahko izračunate, kateri bodo vaši. Ekskluzivno smo se pogovarjali s Sadhgurujem, duhovnim govorcem, mistikom in borcem za boljši planet, ki govori tudi o zlati dobi. Ta bo nastopila takrat, ko se bomo vsi potrudili za skupno dobro. Treba se je namreč povezovati, sodelovati in se premakniti od kompulzivnega v stanje zavestnega ravnanja, če želimo preživeti. Šamane smo vprašali, kaj je tema in kako izstopiti iz matrice, ki nas drži vpete v sistem, ki razpada. Maja Debevc, Dobra vila Maja, piše o pomembnosti čustev in kako nam nihče nič ne more, če mi sami tega ne dovolimo. Katarina Marinč, multiterapevtka in učiteljica kundalini joge, pa razkriva tehnike zdravljenja s svetlobo, ki prežene temo v našem telesu.

Jože Munih, radiestezist

Tudi dihanje vam lahko spremeni življenje, morda pa bodo tudi vas navdušile inovacije za dvig vibracije, ki vam jih predstavljamo in predlagamo v pomoč. Tudi s pitjem energijsko bogate vode si lahko pomagamo v procesu zdravljenja, po posebnih vodnih izvirih pa nas vodi radiestezist Jože Munih. V uredništvu smo pripravili tudi letni horoskop za posamezna znamenja, spisala ga je Mateja Blažič Zemljič in izpostavila, da nas čaka več sočutja in medsebojnega razumevanja. Že imate svoj vodnik v harmonično življenje v letu 2022?

Posebna izdaja Suzy ASTRO je v prodaji samo še do konca februarja.