Najboljša prijatelja že petnajst let

Mlada pevca in najboljša prijatelja Ines Erbus in David Amaro, ki smo ju lahko občudovali tudi v priljubljenem šovu Znan obraz ima svoj glas, sta lani decembra izdala skladbo, s katero žanjeta velike uspehe.



Pesem Kad ti dotaknem usne se je dotaknila tudi poslušalcev v tujini, zato sta Ines in David pred dnevi na dogodku Ohrid fest prejela posebno nagrado strokovne žirije. Oba sta bila nagrade neskončno vesela, verjameta pa, da je njuna pesem uspešna tudi zato, ker se čuti izjemna energija med njima, ki jo negujeta že petnajst let, saj sta najboljša prijatelja še od najstniških let, poznata se namreč iz časov, ko je Ines pela pri skupini Foxy Teens.



»Imava že ogromno skupnih spominov, tale pa bo za vedno imel posebno mesto,« pravita mlada glasbenika, ki oboževalcem obljubljata, da bosta kmalu spet zavihala rokave, saj se že veselita novega skupnega podviga, ki se ga bosta kmalu lotila.



