Najbolj seksi nogometaši leta 2021: Prepotena telesa, ki ta hip jemljejo dih

Angleški reprezentant Jadon Sancho, 21 let, je po mnenju strokovnjakov najvrednejši mladi igralec v Evropi, po mnenju žensk pa eden najbolj simpatičnih zvezdnikov nogometnih zelenic.

Devetindvajsetletni vezni igralec Severne Makedonije Gjanni Alioski je prava paša za oči za vse ljubiteljice svetlolasih mišičnjakov.

Švicarji na evropskem prvenstvu mogoče res niso favoriti, a tale 29-letni mišičnjak, ki sliši na ime Fabian Lukas Schär, je pravi magnet..

Španec Marcos Llorente, 26 let, si je naklonjenost pripadnic nežnejšega spola pridobil tudi s priznanjem, da si ne zna predstavljati življenja brez živali.

Francoski napadalec, 34-letni Olivier Giroud, je bil v preteklih letih izbran za najbolj seksi nogometaša na Otoku, kjer služi svoj kruh. Nič nenavadnega, mar ne?

Nemški rezervni vratar, 30-letni Kevin Trapp, bo le stežka dobil priložnost, da sleče majico na zelenici, a njegova predanost temu športu je resnično vredna vsake pohvale.

Memphis Depay, 27-letni nizozemski reprezentant, je velik ljubitelj telesnih poslikav in njegove oboževalke se prav gotovo ne bodo branile takšnih prizorov.

Štiriindvajsetletni Portugalec Renato Sanches je bil pred petimi leti eden najbolj opevanih nogometašev evropskega prvenstva v Franciji. Bo tako tudi letos?

Marsikatera ženska morda res ni slišala za valižansko nogometno reprezentanco, ob pogledu na mišice 25-letnega Connorja Robertsa pa jih zagotovo ne boste več spregledale.

Te dni ljubitelji nogometa trepetajo in navijajo za svoje favorite na evropskem prvenstvu, njihove boljše polovice oziroma vsaj tiste, ki niso goreče ljubiteljice tega športa, pa znova nemočno vijejo roke pred malimi zasloni. Da nežnejšemu spolu ne bo preveč dolgčas na kavču in v družbi svojih najdražjih, smo zbrali nekaj najbolj vročih nogometašev letošnjega prvenstva, ki so pravi balzam na ženske oči.