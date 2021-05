Najbolj ljubki princi in princeske (FOTO)

Najmlajša otroka norveškega princa Frederika in princese Mary, princ Vincent in princesa Josephine, sta bila v Švici z družino, a ker je bilo premrzlo za tiare in krone, sta si desetletna dvojčka na glavo poveznila kapo.

Butanska princa sta znana kot zmajevska princa, ki nosita skorajda identični imeni: Jigme Namgyel Wangchuck ima pet let, Jigme Ugyen Wangchuck pa je pred kratkim dopolnil leto.

Infanta Sofia in princesa Leonor sta hčerki španskega kralja Felipeja in kraljice Letizie. Medtem ko je 15-letna Leonor prva v vrsti za prestol, je 14-letna Sofia preprosto le kraljevi otrok.

Princesa Estelle in princ Oscar sta otroka švedske princese Victorie, ki bo nekega dne nasledila prestol. Ob Estellinem devetem rojstnem dnevu je petletni Oscar z veseljem poziral z družinskim kužkom Riom.

Princesa Eléonore je s 13 leti najmlajša hči belgijskega kralja Filipa in kraljice Matilde. Ima tri starejše sorojence: sestro Elizabeth in brata Gabriela in Emmanuela. Rada igra violino, bere in riše, prav tako pa plava, jadra in smuča.

Sedemletna princesa Leonore, skoraj šestletni princ Nicolas in triletna princesa Adrienne so takole pozirali mami, švedski princesi Madeleine. Čeprav otroci nimajo več kraljevih nazivov, so še vedno znani kot princ in princesi.

Šestletna princ Jacques in princesa Gabriella sta drug na drugega močno navezana dvojčka, ki sta se rodila monaškema princu Albertu in princesi Charlene. Prestol bo pripadel Jacquesu, a do tja ga čaka še nekaj brezskrbnih let.

Najstarejši sin princa Williama in vojvodinje Catherine bo poleti dopolnil osem let. Princ George bo nekega dne postal kralj, zato so njegovo rojstvo praznovali po vseh državah Commonwealtha.

Prebivajo v palačah, številni imajo svoje služabnike, v šolo jih vozijo posebni avtomobili, občasno pa morajo celo nastopati na kraljevih prireditvah, se smehljati trumam ljudi in mahati z balkonov.No, kdaj pa kdaj javno pokažejo jezik, saj imajo tudi princi in princese kdaj vsega dovolj.