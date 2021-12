Če še vedno jokate nad krivico in trpite zaradi bolečine, razmislite, zakaj so te manifestacije zakona prišle k vam. Tako kot mislite, tako boste živeli. Tako kot delate vi drugim, bodo drugi delali vam. To je univerzalni zakon, ki vam bo zdaj kazal pot, koliko in kaj resnično od tega tudi živite, saj so pred vami dnevi, ko boste ponovno usvojili pravico, resnico in pristnost. Konec leta je pod taktirko arhetipa pravice, ki je splošno načelo ravnotežja in povezave. Po izjemno napornem letu in še bolj stresnih zadnjih tednih, ki so bili polni negotovosti in naglih sprememb, je zdaj čas, ko si ...