Nagrade SAG: povratek glamurja (FOTO)

Kraljica v rdečem Jamie Lee Curtis je domov odnesla kar dva kipca, za stransko igralko in igralsko zasedbo v filmu Vse povsod naenkrat, za večer pa si je 64-letna igralka privoščila obleko Romone Keveza z globokim dekoltejem in gumbi na hrbtu, ki so se raztezali vse do konca obleke. Za dodatek si je nadela poročni prstan, ki ga je njen oče Tony Curtis podaril njeni mami Janet Leigh.