Nagrada za Nuško Drašček, skakala je od veselja (Suzy)

Da je dobila eno od največjih priznanj, ki jih lahko prejme umetnik v Sloveniji, je za operno pevko Nuško Drašček najlepše darilo ob koncu leta.

»Božiček je tokrat malce pohitel,« se pošali in nam prizna, da prvič ne najde besed. »Težko je opisati veselje, ko izveš, da si nagrajenec Prešernovega sklada, saj gre za ogromno čast. Povedali so mi, preden je bilo javno razglašeno, in morala sem molčati, da ne bi pokvarila presenečenja. Tudi sicer tega ne dojameš takoj in potrebuješ čas, da predelaš, ponotranjiš in se zaveš, da je bila vsaka minuta garanja vredna. Tega ne počnem zaradi nagrad, ampak je petje moj način življenja. Vsekakor je to laskavo priznanje dodatna motivacija in še naprej si bom z enako vnemo prizadevala, da ustvarim čim boljše vloge,« nam je zaupala pojoča Nuška.