Nagrada za Niko Veger: Odmeven spomin z dopusta (Suzy)

Nika Veger je kariero začela kot modna in lepotna blogerka, zdaj pa že dolgo kot vplivnica zagovarja trajnostni način življenja. S svojo fotografijo onesnaženja je med več kot tristo deli navdušila na fotografskem natečaju Evropskega podnebnega pakta in zmagala v kategoriji Podnebni ukrepi v skupnosti.

Predstavila jo je pred sedežem Evropske komisije v Bruslju, kjer je razložila, kako je nastala: med dopustom na malem, neposeljenem otoku v Jadranu, nedaleč od rajske plaže, so naleteli na obalo, ki se je dobesedno utapljala v plastiki, stiroporu in tudi čevljih. Ker niso želeli, da bi se vse to razkrajalo v naravi in bi mikroplastika končala v morju, so se lotili čistilne akcije.

Čevlje so zbirali ločeno, da bi videli, koliko se jih bo nabralo do konca dopusta. Končni prizor jih je močno pretresel, saj so takšno onesnaženost poznali le z obal Indonezije ali Afrike. Da bi ozavestiti čim več ljudi, so čevlje zložili v obliko odtisa stopala in jih fotografirali.