Nagajivi Jernej Tozon namiguje na ljubezen z Živo

Navihani čuk dobro ve, kako zmešati štrene in pridobiti pozornost. Privlačni Jernej Tozon je pogosto na tapeti, kadar je govora o simpatijah. Dolgo je skrival svoje zasebno življenje, dokler se ni razvedelo, da je njegovo srce oddano. Zdaj je vnovič uporabil preverjeno strategijo, da javnosti pošlje vznemirljive signale, po katerih nismo povsem prepričani, ali gre za pristno ljubezen in so preskočile iskrice med njima ali je vse le marketinška poteza za promocijo nove skladbe.

Čuki v glasbene spote pogosto vključijo postavna dekleta, tako so tudi tokrat so k sodelovanju povabili lepo Živo Teršak. Nagajivi Jernej je ob fotografijo zapisal verz njihove pesmi »Tvoj objem, kar stopim se v njem,« ki namiguje na svežo ljubezensko zgodbo. Hitro so se sprožila ugibanja, saj je vse videti zelo zares. On z razpeto srajco in zgovornim nasmeškom ter ona z veselim izrazom na obrazu. Tozon seveda noče razkriti, ali je vse zakuhal Amor ali sta zgolj dobra igralca.