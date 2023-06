Nadiya Bychkova v solzah: družina skupaj po sedmih letih (Suzy)

Ukrajinska plesalka, ki je svoje prve uspehe dosegla pod slovensko zastavo, je dočakala veliki trenutek. Nadiya Bychkova je dolgo časa prenašala bolečino, ki jo je povzročala družinska smola. Očeta in babice ni videla celo večnost, ker nista smela zapustiti države, ona pa zaradi življenja v Londonu in zahtevnega delavnika ni mogla potovati. Moralo je preteči sedem nič kaj pravljičnih let, dokler se družina štirih generacij ni končno zbrala skupaj. Dobili so se v Dubaju, kjer se je končno lahko stisnila v objem svojega vzornika, njena hči Mila pa je prvič v živo videla dedka in prababico.

Štiri generacije na kupu

»Ne najdem besed, da bi z njimi opisala agonijo, ki sem jo preživljala. Srce je zdaj, ko si zremo iz oči v oči, vsaj malce zakrpano. Takšne mešanice občutkov nisem še nikoli izkusila in hvaležna sem, da mi je uspelo organizirati to neverjetno srečanje,« je ganjena Nadiya. Čeprav je večino kariere preživela v Ljubljani, je zdaj kraljeva prestolnica mesto priložnosti. Tam je zaslovela v televizijskem plesnem šovu, si ustvarila ime in se finančno osamosvojila ter omogočila sebi, mami in hčerki, da živijo dostojno življenje. Odsotnost očeta jo je žalostila, a je vedela, da nima druge izbire, kot da ostane notranje močna in se zanese na svoj talent. Zdaj se je tudi z njenega srca odvalilo velikansko breme, saj je izpolnila željo hčerki in sebi. Za mamo Lariso pa so bile to počitnice z edinstvenim srečanjem, ko je lahko še sama končno objela svoje ljube.