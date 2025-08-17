VELIKO PRIZNANJE

Nadiya Bychkova slavi, dobila je nagrado! (Suzy)

Njena zapeljiva narava je bila sprva trn v marsikateri peti zadrtih in ozkoglednih Angležev, vendar jih je omehčala in se zavihtela med najbolj oboževane.
Fotografija: Nadiya je odličen zgled, kako se prikupiti še tako zahtevnemu občinstvu.
Nadiya je odličen zgled, kako se prikupiti še tako zahtevnemu občinstvu.

T. M., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
17.08.2025 ob 16:40
T. M., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
17.08.2025 ob 16:40

»Kakšna čast,« je presenečeno vzkliknila Nadiya Bychkova, ko so jo okronali za najboljšo žensko osebnost v resničnost­nem programu. Na Otoku namreč podeljujejo nagrade v različnih kategorijah resničnostnih formatov. Tokrat je bila med nominiranimi tudi plesalka, ki je prve velike uspehe doživela v Sloveniji.

Mednarodno slavo je dočakala s selitvijo v London, kjer so ji zaupali mesto profesionalke v priljubljenem šovu Zvezde plešejo. Zelo resno je izkoristila priložnost in se hitro prebila v ospredje. Njena zapeljiva narava je bila sprva trn v marsikateri peti zadrtih in ozkoglednih Angležev, vendar jih je omehčala in se zavihtela med najbolj oboževane.

To potrjuje prva tovrstna nagrada na njeni polici, za kar je globoko hvaležna. Sebi in drugim je dokazala, da se ni vredno spreminjati zaradi predsodkov in da je pristnost še vedno cenjena.

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

