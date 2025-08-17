Nadiya Bychkova slavi, dobila je nagrado! (Suzy)

»Kakšna čast,« je presenečeno vzkliknila Nadiya Bychkova, ko so jo okronali za najboljšo žensko osebnost v resničnost­nem programu. Na Otoku namreč podeljujejo nagrade v različnih kategorijah resničnostnih formatov. Tokrat je bila med nominiranimi tudi plesalka, ki je prve velike uspehe doživela v Sloveniji.

Mednarodno slavo je dočakala s selitvijo v London, kjer so ji zaupali mesto profesionalke v priljubljenem šovu Zvezde plešejo. Zelo resno je izkoristila priložnost in se hitro prebila v ospredje. Njena zapeljiva narava je bila sprva trn v marsikateri peti zadrtih in ozkoglednih Angležev, vendar jih je omehčala in se zavihtela med najbolj oboževane.

To potrjuje prva tovrstna nagrada na njeni polici, za kar je globoko hvaležna. Sebi in drugim je dokazala, da se ni vredno spreminjati zaradi predsodkov in da je pristnost še vedno cenjena.