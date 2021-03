Nadiya Bychkova še vedno nima slovenskega državljanstva

Čeprav že dolga leta živi v Sloveniji in je zanjo osvojila kopico naslovov evropske in državne prvakinje, Nadiya Bychkova po svetu še vedno potuje z ukrajinskim potnim listom. Tudi v London, kjer pleše v enem največjih šovov Strictly Come Dancing (Zvezde plešejo). Pa ne, ker bi tako želela, temveč ker nima izbire. Kar trikrat je že oddala prošnjo za pridobitev slovenskega državljanstva, brezhibno govori slovensko, ima tudi vsa ustrezna potrdila, ima partnerja Slovenca in z njim ljubko hčerko Milo, vendar to za naše oblasti ni dovolj. Vsakič znova zavračajo njene prošnje za državljanstvo. Lepa svetlolaska je že malo naveličana vseh birokratskih zapletov, le vsake toliko se vpraša, koliko bi še morala doseči za Slovenijo, da bi ji to tudi uradno pokazali. Na srečo pa pri prehajanju meja doslej ni doživela zapletov in se raje kot birokratskim stvarem posveča temu, kar ima res najraje in v čemer je uspešna – plesu.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: