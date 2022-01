Paparaci prežijo na Nadiyo Bychkovo in čednega Irca

Nadiya Bychkova Britance osvaja s svojim nalezljivim nasmeškom in pozitivno energijo, zato ni čudno, da se veliko govori o tem, da je spet samska, saj se je razšla z dolgoletno ljubeznijo Matijo Škarabotom in snela zaročni prstan.

Brez njega je že nekaj dni, angleški časopisi pa so polni ugibanj, kaj se dogaja s plesalko in čednim Kaijem Widdringtonom, ki se je pridružil ekipi Strictly Come Dancing, v kateri z znanimi obrazi pleše tudi Nadiya. Medtem ko se šušlja, da bosta Matija in Nadiya skupaj skrbela za hčerkico Milo, se paparaci čedno svetlolasko trudijo ujeti v objemu kodrolasega Irca. Za zdaj jim to še ni uspelo, čeprav s plesnih vaj pogosto odhajata skupaj. Nasmejana, dobre volje, a brez dotikov.

Niti sledu o strtem srcu, kar kaže, da se je plesalka odločila na življenje gledati le s pozitivne plati. Najbrž je tudi to recept za srečo in morda celo novo ljubezen!