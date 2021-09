Nadarjena za norčije

Še preden so se nastopajoči, žiranti in voditeljski par zapodili v dvorano, kjer je snemanje avdicij prihajajoče edicije šova Slovenija ima talent že v polnem teku, sta se Peter Poles in Sašo Stare v družbi sto sodelujočih angažirala pri nastajanju promocijskega spota.



Ta bo tokrat še posebno veličasten, saj se je odvijal na šestih različnih lokacijah. Bilo je zelo zabavno, za kar sta poskrbela prav voditelja s svojimi norčavimi vložki, zlasti v vodi sta si dala duška.



Režiser Luka Rotar je v zgodbo domiselno prepletel različne talente, od skakalcev, sinhrone plavalke, jodlarke, harmonikarja, akrobatov, kolesarjev BMX do aktualne zmagovalke zadnje sezone Tjaše Dobravec. Vseskozi pa sta dvigala razpoloženje Peter in Sašo, ki bosta tudi od konca septembra dalje, ko Talenti pridejo na spored, skrbela, da nam ne bo dolgčas.



