Načrtuje vrnitev na glasbeno sceno

Pisalo se je leto 2002, ko se je Rok Kosmač pri sedemnajstih letih prijavil na pevski natečaj Orion, ki ga je organizirala RTVS. Zmagal je s pesmijo Ne pozabi me ti, ki jo je napisal sam. S svetlimi lasmi in angelskim glasom je bil všeč dekletom, njegova kariera pa je šla nato samo še navzgor. Njegova vzornika sta Elton John in Oliver Dragojević, s katerim je nekoč nastopil v Celju.Ta trenutek opisuje kot enega izmed vrhuncev svoje kariere. Njegove pesmi so bile vedno polne romantike, dejal je, da o drugem ne zna prepevati. Prvo zgoščenko je prodal v 20 tisoč primerkih, leta 2006 je dobil gong popularnosti, posnel je tri albume, ...