Vedeli so, da človeštvo dosega zelo visoko vibracijo, vendar se niso zavedali, koliko je že prebujenih duš. Opazili so to napako pri ocenjevanju in se prestrašili. Zdaj se jim mudi uvesti 'nov svetovni red'. Zdaj so njihovi napadi neposredni.

Surreal moment of an elegant woman flying in the middle of the clouds hanging on her umbrella

* Na vse načine bodo poskušali preprečiti, da bi se ljudje zbudili. Na vse načine bodo poskušali doseči, da 'budni' ne bi komunicirali, da ne bi prebudili drugih. Na vse načine bodo poskušali prikazati prebujene kot nore ali prestopnike. Vendar ...

* Kvantni preskok se je že zgodil. Neustavljivo je. Človeštvo že razmišlja o rastlinah in živalih kot o dušah. Človeštvo že spoštuje Zemljo. Človeštvo že razume, da nismo ločeni.

Duše, ki se sedaj inkarnirajo, prihajajo kot učitelji. Inkarnirajo se le zato, da bi učile ljubiti. Morda smo priča popolni spremembi ali še ne. Prehod lahko traja en teden ali 300 let. Vendar je neustavljivo. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo med tem prehodom, si zapomnite: sami ste se ponudili, da boste tukaj in zdaj, vi ste gonilo sprememb.

Ne bodite 'hrana' temi. To je edino, kar morate storiti. Preprosta stvar.

* Od vas pa se zahteva le ena stvar. Samo ena. Ne bodite 'hrana' temi. To je edino, kar morate storiti. Preprosta stvar. Človek je eden najmočnejših generatorjev energije, ki obstaja. Smo vrtinci. Odvisno od polarnosti, na katero se poravnamo, ustvarjamo visoke ali nizke frekvence.

Tema se hrani z nizkimi frekvencami in hranimo jo že tisočletja. Prebujanje človeštva je kolektivni vrtinec nagnilo proti visokim frekvencam. Zato sedaj tema napada s tako silovitostjo, saj vedno bolj strada.

* Povežite se s svojo dušo in pazite nase. Če vaša duša resonira s temi besedami, ne namenite niti sekunde svojega obstoja za hrano temi. Če je le mogoče, odstranite nizke strasti svojega življenja, kot so: sovraštvo, zamere, zavist, strah, nezdrave razvade, nezdrava hrana, laži, sebičnost, žalost, nezaupanje ... Vse to ustvarja gosto energijo. To je hrana za temo. Zavedajte se svojih čustev. Poslušajte se.

* In če ob katerikoli priložnosti začutite katero od teh nizkih vibracij, spremenite svojo energijo. Predvajajte si glasbo, ki vas bo dvignila. Pojte. Plešite. Dihajte. Prižgite kadilo. Objemite svoje mačke. Objemite prijatelja. Objemite svojega psa. Objemite svojo mamo. Objemite svojo družino. Pojdite na sprehod v naravo. Meditirajte. Telovadite. Naredite vse, kar je treba. Energija se lahko takoj spremeni.

Prevod zapisa smo našli na facebooku, njegov avtor v izvirniku pa naj bi bil čilsko-francoski režiser in umetnik Alejandro Jodorowsky.

* Nahranite svojo dušo z vsem, kar vam pomaga vstati. Če se navadite živeti v frekvenci ljubezni, se bo vaša resničnost brez truda spremenila.

Smo močna bitja. Neustavljivi smo. Ničesar se ne bojmo. Osvobodimo svoj um 'matrice'. Osredotočimo svojo pozornost na to, kar si želimo. Predvsem pa se zabavajmo, bodimo veseli, nasmejmo se, pojmo in plešimo.

* In predvsem ... ljubimo. Kadar ljubimo vse, živimo. Vsi smo del tega, skupaj z zvezdami, soncem in vsemi galaksijami vesolja.

Mi smo ljubezen.

PODCENJUJEJO NAS.

Prevod zapisa smo našli na facebooku, njegov avtor v izvirniku pa naj bi bil čilsko-francoski režiser in umetnik Alejandro Jodorowsky.