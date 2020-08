Na vrat na nos proti Rimu

Boštjana Kluna poznamo predvsem kot voditelja, občasno tudi matičarja, le redki pa vedo, da se skupaj z ženo ukvarja s številnimi stvarmi. »Pod znamko Klun spaces and stories ustvarjamo zgodbe in prostore – gostinske lokale, stanovanja, lahko razvijemo 'le' brand, blagovno znamko, lahko pa poskrbimo tudi za interier in arhitekturne rešitve, pripravljamo pa tudi dogodke in celostne podobe, ki so vse pogosteje opažene tudi zunaj naših meja.« Štejejo zgodbe, pravi, zato jih pišejo. »Včasih smo tudi terapevti,« se zasmeji Boštjan, ki si ne predstavlja dela brez svoje Ane. Oba dajeta vse od sebe in pri tem tudi uživata. »Pred kratkim sva šla na vrat na nos po dva stola približno 800 kilometrov od Ljubljane, nekam med Firence in Rim. Vozila sva ves dan, imela romantično večerjo v Chioggi, nato pa hitela domov, da je lahko naročnik zjutraj preizkusil stole v središču Ljubljane. Ničesar ne marava prepuščati naključju,« še doda, »Ana pa že nekaj let ne spi normalno, ker ponoči ves čas raziskuje, da ostaja v stiku s trendi po svetu.«