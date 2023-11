Na svetu je še veliko kraljic, za katere morda niste vedeli (Suzy)

Odkar je umrla Elizabeta II., najširše poznana kraljica, se zdi, da nam manjka močnih monarhinj, o katerih bi pisali z enakim spoštovanjem. A na svetu je še veliko kraljic. Izbrali smo jih nekaj, ki še vedno vladajo.

Margareta II. Danska

Edina vladajoča kraljica na svetu je po smrti Elizabete II. tudi najdlje na prestolu: kar 51 let. Dvainosemdesetletnica velja za največjo intelektualko med evropskimi monarhi, šolala se je na petih univerzah in govori pet jezikov, poleg danščine še angleščino, francoščino, nemščino in švedščino. Pred dobrimi štiridesetimi leti je prevedla roman Simone de Beauvoir in ilustrirala dansko izdajo Gospodarja prstanov. Nadvse rada je kadila, a je letos poleti po 66 letih za vedno odložila cigarete. Poročila se je s plebejcem, francoskim diplomatom Henrijem (pozneje Henrikom), v zakonu sta se jima rodila dva sinova, prestolonaslednik Frederik in mlajši Joachim. »Nikoli si nisem mogla predstavljati, da bi se poročila, ne da bi bila noro zaljubljena,« je nekoč dejala. Pred petimi leti je Henrik umrl, kar ji je strlo srce, a svojih podanikov ni pustila na cedilu. Priljubljeni kraljici so v času zaprtja sredi korone Danci prepevali vse najboljše kar na balkonih, zaradi nje pa je podpora danski monarhiji zrasla na kar 80 odstotkov. FOTO: Profimedia

Saleha

Pengiran Anak Saleha je poročena z brunejskim sultanom Hassanalom Bolkiahom, ki je njen bratranec po očetovi strani. Skupaj imata šest otrok. Njen prvorojenec je prestolonaslednik. Čeprav se je sultan leta 1981 in 2005 poročil s še dvema ženskama, se je od obeh ločil, Saleha pa ostaja z njim že 58 let. FOTO: Profimedia

Letizia

Žena španskega kralja Felipeja VI. je bila, preden se je pridružila španski kraljevi družini, novinarka in voditeljica poročil, pokrivala je celo predsedniške volitve v ZDA leta 2000. Štiri leta pozneje se je poročila s takratnim princem Felipejem VI. Skupaj imata dva otroka: princesi Leonor, ki je prestolonaslednica, in Sofio. FOTO: Profimedia

Nanasipau'u

Rodila se je kot ena pomembnejših plemkinj, zato mnogi menijo, da je bila vzgojena za kraljico. Poročena je s kraljem Tonge, Tupoujem VI., s katerim imata tri otroke: princeso Lātūfuipeko, prestolonaslednika Tupouto'aja in princa Ato. FOTO: Profimedia

Jetsun

Jestun Pema je trenutno najmlajša kraljica. Prestol je prevzela pri 21 letih, ko se je leta 2011 poročila z butanskim kraljem Jigmejem Khesarjem Namgyelom Wangchuckom. Danes 33-letna kraljica je prej študirala na univerzi v Oxfordu, z možem, ki ga je spoznala na nekem pikniku, ko je imela komaj sedem, on pa sedemnajst let, pa imata sina po imenu Jigme Namgyel Wangchuck. FOTO: Profimedia

Sonja

Preden je postala kraljica, je hodila z norveškim prestolonaslednikom kar devet let, dokler ni današnji kralj Harald V. očetu zagrozil, da se ne bo nikoli poročil, če se mu ne dovoli oženiti s tem običajnim dekletom. Par se je poročil leta 1968, vendar sta postala kralj in kraljica šele leta 1991. Imata dva otroka, prestolonaslednika Haakona Magnusa in princeso M'rtho Louise. Poleg dobrodelnosti je kraljica znana tudi po svojem grafičnem oblikovanju in keramiki, veliko je celo razstavljala. FOTO: Profimedia

Rania

Leta 1993 se je Palestinka poročila s takratnim jordanskim princem Abdulahom bin Al Husseinom. Par ima štiri otroke: princa Husseina, princeso Iman, princeso Salmo in princa Hashema. Preden se je pridružila kraljevi družini, je delala na področju financ in informacijske tehnologije. FOTO: Profimedia

Silvia

Švedska kraljica je moža, kralja Carla XVI. Gustafa, spoznala na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. Poročila sta se štiri leta pozneje in imata tri otroke: prestolonaslednico Viktorijo, princa Carla Philipa in princeso Madeleine. Preden se je pridružila kraljevi družini, je kraljica Silvia, hči Nemca in Brazilke, delala na argentinskem konzulatu v Münchnu in v organizacijskem odboru za olimpijske igre v Münchnu. FOTO: Profimedia

'Masenate

Kraljica 'Masenate Mohato Seeiso je kraljica Lesota. Poročena je s kraljem Letsiejem III. in prva plebejka, ki se ji je uspelo poročiti v kraljevo družino. Diplomirala je iz biokemije in v prostem času delala z invalidi. Oba imata tri otroke: princeso Senat, princeso 'Maseeiso in prestolonaslednika, princa Lerotholija. FOTO: Profimedia

Máxima

Lepa Argentinka je aprila 1999 na seviljskem pomladnem sejmu spoznala fanta, ki se ji je predstavil kot Alexander, zato ni vedela, da je princ. Ker je bil njen oče kmetijski minister v vladi diktatorskega generala Videla, ki je bila odgovorna za umore in izginotja političnih nasprotnikov v 70. letih, Nizozemci niso bili navdušeni nad njo, a se jim je priljubila. Od leta 2002 je poročena s kraljem Willemom-Alexandrom, s katerim mata tri hčerke, princese Catharino-Amalio, Alexio in Ariane. FOTO: Profimedia

Matilda