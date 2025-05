Na stvari poglejte širše

Karma je vse, kar prinesemo v to življenje, da bi razrešili, poleg nje pa na nas vplivajo še nerešene zadeve prednikov po mamini in očetovi liniji, dogajanje v času nosečnosti, postavitev planetov in potek samega rojstva, okolje, ki nas opredeljuje s svojimi vzorci, pravijo guruji. A ob tem lahko ogromno stvari spremenimo. Če se zavedamo, da nam gredo ljudje, ki so na primer počasni, na živce, se jih naučimo sprejemati, a pogledamo tudi sebe; smo tudi mi kdaj taki, čeprav se tega ne zavedamo.

Vedno, ko spoznamo, da nekaj ni v redu, lahko to spremenimo. Za to ne potrebujemo terapevta, le zavedanje, da prekinemo škodljiv vzorec delovanja. Ne postavljamo se nad ljudi, ker si predstavljamo, da smo posebni, popolni, le drugi imajo težavo, ampak začnemo sprejemati, da so taki, kot so, z razlogom, da je to njihova izkušnja, za nas pa je to priložnost, da se učimo sprejemati drugačnost. Problem je sicer, da si želimo, da bi bili vsi okoli nas taki kot mi, kar je nemogoče. Učimo se namreč natanko tiste lekcije, ki jo kot duša potrebujemo za svoj razvoj.

Opozarjajo, da na stvari nikoli ne moremo gledati le po zemeljsko, ampak širše. Vsi imamo različne izkušnje iz življenja v življenje, ki za družbo niso vedno samo dobre. Vsak je bil lahko nekoč tajkun, lopov, pridobival premoženje na različne načine, da je obogatel, zdaj pa ima lahko nekdo drug to vlogo. Spet pa je pomembno, kako gledamo na to. Lahko obsojamo krajo, sploh če so z njo oškodovani ljudje, a človek, ki je oškodovan, mora pogledati tudi, kaj je on počel v tem ali preteklem življenju. Je tudi on nekje nekoga ogoljufal, da ima zdaj to izkušnjo? Vsaka duša, s katero se srečamo, nam je namreč dana kot darilo, da lahko pogledamo, koliko smo sami etični. Smo na primer v trgovini kdaj izmaknili žvečilke? Tega ne štejemo kot nekaj slabega, a v vesolju ne obstaja enakovredno dejanje, ampak namen tega, kar si naredil. V jeziku vesolja je namreč vseeno, ali si ukradel milijone ali svinčnik. Štejejo dejanja.

Celotno stvarstvo temelji na ravnovesju. FOTO: Maki_shmaki/Getty Images

Težko sicer vemo, kdaj gre za poplačilo in izravnavo naših preteklih napak in kdaj je nekaj naša lekcija, da bi spremenili svoje odzive. Karmo prepoznamo po podobnih izkušnjah, saj nam vesolje vedno znova prinaša preizkušnje na isto temo, le njihov odtenek je drugačen. Težko je vedeti, ali si ti komu kaj ukradel, a če ti denar nenehno polzi iz rok, se ti dogajajo čudne zadeve, dobiš neko visoko kazen, najbrž zdraviš svoj odnos do denarja, se učiš, kako delati z njim, ga ceniti in spoštovati na način, da ti je odvzet. Celotno stvarstvo temelji na ravnovesju in za vse nas obstajajo enotni in nespremenljivi kozmični zakoni. Življenje poskrbi, da nam pokaže tiste vsebine v nas, ki so škodljive, in nas usmerja nazaj k sebi, da to prepoznamo.