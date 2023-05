Na 'špricer' k chefu

Kuharski mojster oziroma chef Bine Volčič ima na svojem posestvu v Prekmurju vedno uglednejše goste. Med tistimi, ki se oglasijo na okrepčilu, je tudi legenda tamkajšnjega okoliša Vlado Kreslin. Glasbenik obožuje dobro hrano, te pa v Volčičevi hiši ne manjka. Z ženo sta mu z veseljem odprla vrata in ga povabila na 'špricer', kot se je izrazil strogi sodnik šova MasterChef. Razveselil se je visokega obiska in se izkazal z odličnim gostoljubjem. Gospod s črno kitaro je vse dobrote dobesedno pomazal s krožnika in se do sitega najedel, Bine pa je pokazal še eno pridobitev, ki bo zaživela poleti. Usposobil je bazen, da se bodo lahko z obiskovalci hladili ob vročini in po gurmanski pojedini. Z ženo Katarino imata že do potankosti izdelano strategijo, zato komaj čakata, da se začne njuno novo gostinsko poglavje.