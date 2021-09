Na snemanju skrbi za smeh in dobro voljo

Igralec Jurij Zrnec ima zadnje mesece polne roke dela, kar mu po premoru in manjšem obsegu projektov v zadnjih letih, ko mu je nagajalo zdravje, pravzaprav zelo ugaja.



Trenutno gledalce in gledalke navdušuje v humoristični seriji Ja, chef!, v kateri blesti v glavni vlogi kot kuharski mojster Ljubo Bohinc, poleg tega pa snema že drugo sezono omenjene serije in tudi takrat, ko kamere ugasnejo, skrbi za dobro voljo in smeh. Ekipa omenjene serije ga obožuje, prav tako njegovi kolegi, s katerimi snema nadaljevanje uspešnice Gajin svet. Triinštiridesetletnemu igralcu so našteti projekti zelo ljubi, poleg tega pa se te dni mudi tudi na gledališkem odru v SNG Drami, in sicer blesti v absurdistično-distopični enodejanki Konec igre v režiji Diega de Bree.



Zrnec je o Koncu igre dejal, da gre za zelo natančno predstavo, ki ne prenese balasta in je kot taka težka za igralce, ki so sicer vajeni oblagati in opravičevati svoje like z navlako. Ob njem v enodejanki nastopajo še Matija Rozman, Veronika Drolc in Igor Samobor v alternaciji z Gregorjem Bakovićem.



