Na saneh namesto na motorju

Motokrosist Tim Gajser je nedvomno človek avantur in akcije. Kljub posebnim razmeram je bil lani veliko naokoli. Večinoma zaradi posla, z zaročenko Špelo Motaln pa sta si privoščila tudi nekaj oddiha.

Zaljubljenca sta v začetku decembra zelo uživala, ko sta se odpravila v mondeni Monako, kjer so pod pokroviteljstvom kneza Alberta pripravili glamurozno prireditev Mednarodne motociklistične zveze FIM ter na slovesni večerji podelili nagrade najboljšim v različnih kategorijah.

Med nagrajenci je bil tudi naš as, ki je s svojo drago blestel v elegantni opravi. Nato pa sta se proti koncu meseca in leta odpravila še na mrzli sever, na Finsko. Tam sta obiskala Božičkovo deželo in kot otroka uživala v družbi dobrega decembrskega moža, se slikala v njegovi vasi in se pustila zapeljati z jelenovo vprego.